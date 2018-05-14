Пашинян, бегущий по лезвию

2018-05-14 18:25 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Никол Пашинян – лидер бархатной революции, лишившей Сержа Саргсяна кресла премьера, – по мнению известного российского политолога Сергея Маркова, уже начал принимать решительные меры для переориентации страны на Запад.

Как пишет Марков на своей странице в Facebook, Пашинян начал широко привлекать в качестве своих советников людей с Запада, однако при этом на словах говорит о готовности к контакту с Москвой.

Так, экономическим советником Еревана стал американский экономист, уроженец Турции Дарон Аджемоглу, а главой военного ведомства Армении был назначен бывший представитель страны при НАТО.

Российский политолог охарактеризовал происходящее как «тревожные тенденции» и высказал сомнения по поводу искренности, доброжелательности армянского лидера по отношению к России.

Буквально пару часов назад на встрече с Пашиняном в Москве президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил о зависимом положении армянской экономики от «большого брата»: более 25 процентов товарооборота Армении приходится на долю России, а российские капиталовложения составляют 35 процентов всех инвестиций в армянскую экономику.

Военный сектор Армении вообще в полной зависимости от России, и робкие заигрывания с китайским и индийским военпромом картину изменить не способны.



Не забыл Путин упомянуть и «растущие поставки сельхозпродукции из Армении на российский рынок», явно намекая, что 38-процентный рост за последние месяцы может неожиданно смениться 100-процентным спадом, на что армянский премьер отметил, что «никто в Армении никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений».

Подобные утверждения, однако, звучат как-то неубедительно, ибо сомнения были и есть, причём выражал их на протяжении многих лет не кто иной, как Никол Пашинян. И даже название оппозиционного блока, поддержавшего его во время революции и выборов, является ярким свидетельством наличия вполне конкретных сомнений в вопросе сотрудничества с Россией и ЕАЭС.

Те два государственных назначения, упомянутые Марковым, не столько тревожны, сколько символичны. Особенно если говорить о Дароне Аджемоглу, приглашение в страну которого является явлением весьма знаменательным, учитывая, что экономист родился и вырос в Стамбуле.