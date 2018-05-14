Си Цзиньпин: Китай будет укреплять потенциал предупреждения стихийных бедствий

2018-05-14 18:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай обеспечит всестороннее укрепление потенциала предупреждения стихийных бедствий с тем, чтобы была гарантирована надежная защита личной и имущественной безопасности людей.

Глава государства заявил об этом в послании Международному симпозиуму по случаю 10-й годовщины Вэньчуаньского землетрясения и IV Международному симпозиуму по вопросам континентальных землетрясений, которые открылись в субботу в Чэнду - административном центре провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).

Си Цзиньпин отметил, что под твердым руководством Компартии Китая за 10 лет в районах, пострадавших от мощнейшего землетрясения 10 лет назад, "были достигнуты впечатляющие результаты в восстановлении после стихии, которые могут послужить полезным опытом и для международного сообщества".

В этот день в 2008 году землетрясение магнитудой восемь баллов произошло в Вэньчуане в провинции Сычуань, его жертвами стали около 70 тысяч человек, еще 18 тысяч пропали без вести и миллионы людей лишились крова.

"Нет предела человеческому познанию законов природы. Предупреждение стихийных бедствий и уменьшение их опасности, ликвидация их последствий - та тема, которая сопровождает человечество все время его существования и развития", - подчеркивается в послании.