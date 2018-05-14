В Геранбое в лесу обнаружена учебная ракета

2018-05-14 19:32 | www.apa.az | 6

Сегодня из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении на территории села Еникенд Геранбойского района 1 НРБ.

Как сообщили АПА в ANAMA, специальная мобильная группа быстрого реагирования Агентства и сотрудники Ходжалинского районного отделения полиции немедленно направилась на указанную территорию.

Специалисты Агентства и сотрудники Ходжалинского районного отделения полиции МВД осмотрели лесной массив. В результате неотложных оперативных мероприятий специалисты Агентсва обнаружили 1 учебную ракету (PQ-18).

НРБ отправили в Агентство для уничтожения.