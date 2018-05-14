Назарбаев хочет соединить Черное море с Каспийским

2018-05-14 19:28 | www.oxu.az | 6

Казахстан предлагает странам ЕАЭС рассмотреть возможность строительства судоходного канала между Черным и Каспийским морями.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Другим перспективным проектом стало бы строительство судоходного канала «Евразия», который позволит связать водными путями Черное и Каспийское моря», — сказал Назарбаев, выступая на расширенном заседании ЕАЭС.

Кроме того, Казахстан предлагает проработать возможность строительства высокоскоростной автомагистрали «Евразия», которая соединит Европу с Азией через Россию и Казахстан.