Накажут уклоняющихся от уплаты страхования от безработицы

2018-05-14 19:32 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил принятое Милли Меджлисом изменение в связи с обеспечением уголовной ответственности уклонившимся от уплаты страхования от безработицы и обязательного государственного страхования.

Как сообщает Oxu.Az, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно изменению, 213 статья (уклонение от уплаты налогов) поменялась на «Уклонение от уплаты налогов, страхования от безработицы или уклонение от уплаты обязательного государственного страхования».

А.Б.

