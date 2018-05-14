Лавров: выход США из иранской сделки негативно отразится на регионе

2018-05-14 18:31 | www.trend.az | 6

Выход США из сделки по иранской ядерной программе будет иметь негативные последствия для региона, заявил в понедельник и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Говорили мы о ситуации, которая складывается вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в свете тех негативных, как мы полагаем, последствий, которые в нынешней ситуации, связанной с выходом США из этого плана, будут иметь для этого региона", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта, в том числе в формате "2+2".