Результаты экзаменов в вузы Азербайджана будут обнародованы в течение двух дней

2018-05-14 18:44 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Результаты приемных экзаменов в вузы Азербайджана по II и III группам специальностей, состоявшихся 13 мая, будут обнародованы в течение двух дней, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в понедельник.

С результатами можно ознакомиться на сайте ГЭЦ, а также отправив СМС с рабочим номером на 7727.

Абитуриенты, а также их родители, учителя, эксперты могут ознакомиться с вопросником по II и III группам специальностей.

Электронная версия вопросников размещена на сайте ГЭЦ.