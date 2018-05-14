В Китае пообещали продолжить активное участие в сирийском урегулировании

2018-05-14 18:46 | www.trend.az | 8

Китай намерен продолжить активно участвовать в переговорах по вопросу сирийского урегулирования, а также оказывать посильную помощь сирийскому народу, заявил спецпредставитель Китая по Сирии Се Сяоянь, передает РИА Новости.

"На следующем этапе Китай намерен работать по пяти основным направлениям. Во-первых, Пекин продолжит поддерживать активные контакты со всеми заинтересованными сторонами, а также будет укреплять усилия по продвижению перемирия и стимулированию сторон к проведению переговоров", - заявил Се Сяоянь в ходе международной конференции по сирийскому урегулированию в Шанхае. Его слова приводятся на сайте МИД КНР.

Он отметил, что Пекин продолжит поддержку ведущей роли ООН в качестве главного посредника в урегулировании сирийского вопроса, а также важных усилий спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.