На ряде проспектов Баку будет ограничено автомобильное движение

2018-05-14 18:48 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку с 22:00 на участке моста на проспекте Хатаи, выходящего к проспекту Гейдара Алиева, а также на участке моста от проспекта Гейдара Алиева до проспекта Бабека будет полностью или частично ограничено автомобильное движение, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном в понедельник.

Ограничения связаны с обновлением дорожной разметки. Указанные работы продлятся до завтрашнего утра.