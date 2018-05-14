Рахмон призвал граждан провести Рамазан без расточительства

2018-05-14 20:07 | www.oxu.az | 10

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предупредил граждан о том, что страну ожидает снижение урожая, и призвал их быть более экономными.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на сайт главы таджикского государства.

«Малое количество осадков осенью и зимой прошлого года, жаркая погода нынешней весной, то есть засуха, отразятся на урожае сельскохозяйственных культур и сфере животноводства...» — сказал Рахмон.

Он призвал граждан Таджикистана «в кризисных условиях» помнить «предписание о вреде расточительства и мотовства», не допускать «показуху и внешний лоск», быть «еще более экономными».

«Как мы наблюдаем накануне праздников, особенно Рамазан и Курбан, некоторые наши соотечественники для своего праздничного показушного дастархана закупают на базарах и в магазинах столько продукции, что кажется, завтра миру наступит конец», — отметил Рахмон.

В то же время глава государства призвал предпринимателей «не завышать искусственно цены на продовольствие».

По его словам, снижение цен во время Рамазана считается «одним из благочестивых поступков в исламе».

А.Б.

