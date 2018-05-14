Очаровательный приморский город Циндао ждет очередного саммита ШОС (ФОТО)

2018-05-14 18:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В следующем месяце в приморском городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая состоится очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как рассказали корреспонденту Сайта Синьхуа в отделе пропаганды городского комитета Циндао, в настоящее время все подготовительные работы к саммиту в основном завершены.

Циндао известен как в стране, так и во всем мире своими обильными туристическими ресурсами, такими как приморские пейзажи, горный массив Лаошань, санаторный район Бадагуань, олимпийский центр парусного спорта, музей пива, парки с садово-архитектурными комплексами и т.д.