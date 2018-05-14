Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Газе

2018-05-14 19:02 | www.trend.az | 7

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "особенно обеспокоен" ситуацией в секторе Газа. Об этом, как сообщило в понедельник агентство Agence France-Presse, он заявил журналистам в Вене, передает ТАСС.

"Мы видим распространение конфликтов, старые конфликты, кажется, никогда не умирают, я особенно обеспокоен сегодня в связи с новостями о том, что происходит в Газе, где большое число убитых", - приводит его слова агентство.

Массовые выступления в Газе в рамках "Марша возвращения" не прекращаются с конца марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Семь пятниц подряд они оборачивались столкновениями и беспорядками на границе, всего за это время в них погибли около 60 жителей анклава, тысячи пострадали.