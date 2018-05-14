Зачем инвалид войны сжег свой дом? - РАССЛЕДОВАНИЕ

2018-05-14 20:16 | www.oxu.az | 7

Корреспондент Oxu.Az и съемочная группа Baku.TV отправились в село Фатмаи для выяснения деталей происшествия, которое вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, 11 мая житель поселка Мехтиабад Абшеронского района, инвалид Карабахской войны Фуад Ариф оглы Акперов 1976 года рождения поджег новое необжитое одноэтажное строение, расположенное на территории села Фатмаи, якобы в знак протеста против произвола главы Исполнительной власти Абшеронского района Ирады Гюльмамедовой.

По словам Акперова, люди главы ИВ пытались снести его дом. В своем видеообращении по данному поводу мужчина рассказал, что люди Гюльмамедовой избили его до полусмерти после того, как он отказался платить им взятку.

Исполнительная власть в свою очередь опровергла все обвинения Акперова, назвав его действия провокационными и носящими угрожающий характер.

Так что же в действительности натолкнуло карабахского ветерана на столь неординарный шаг - поджог собственного дома?

По словам соседей Акперова, он весьма адекватный и законопослушный человек.

«Никто не ожидал от него такого. Наверное, у него сдали нервы. А как иначе можно говорить с «головорезами» из мерии?

Они недавно избили еще одного человека из нашего села. Это был владелец ресторана, который отказывался платить им «черные деньги».

Где Фуад сейчас никто не знает. Ходят разговоры, что он, покинул страну и уехал в Грузию», - рассказал сосед Акперова.

Также нам удалось узнать, что у Акперова на территории Абшеронского района есть еще один дом.

Мы поехали туда. Нас встретила супруга Фуада - Акперова Тамам Джамиль гызы 1970 года рождения.

По ее словам, супруг даже хотел покончить жизнь самоубийством. Но его сумели спасти.

«Мы любим свое государство и чтим его законы. Нельзя доводить людей до крайностей», - сказала наша собеседница.

На вопрос, где ее муж, женщина отказалась отвечать.

Далее мы поехали в Исполнительную власть, где после долгого раздумья все-таки решились на интервью.

Глава пресс-службы Исполнительной власти Абшеронского района Сеймур Гасымов не стал говорить на камеру, но ответил на вопросы нашего корреспондента:

- Что произошло, зачем инвалид Карабахской войны поджег свой дом, и причем тут ваша структура?

- Фуад Акперов подготовил этот саботаж против Исполнительной власти заранее. Именно по этой причине он все снимал на видео и после выложил в соцсети.

- Зачем ему готовить саботаж против вас? Кто он?

- Он занимается куплей-продажей недвижимости в районе, и его тут многие знают. Он говорит, что сотрудники ИВ просили у него взятку. Но такого не было, как и истории с его избиением.

- Как так? В интернете имеются кадры, на которых окровавленный Фуад Акперов говорит перед камерой…

- Это все было спланировано. Все шло по заранее подготовленному сценарию. Он специально позвал работника интернет-телевидения в свой дом, где была произведена эта липовая сьемка и где он говорит заранее подготовленный текст.

В Исполнительной власти также отметили, что по факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело, которым занимается заместитель прокурора Эльчин Махмудов.

Нашей съемочной группе удалось поговорить и с Махмудовым, который подтвердил факт возбуждения уголовного дела по вышеуказанному инциденту.

«Ведется следствие. Мы уже взяли показания фигурирующих лиц по данному делу. Более подробная информация будет предоставлена по завершению следствия», - отметил заместитель прокурора.

Интересная деталь

В ходе нашего разбирательства к корреспонденту Oxu.Az подошел сотрудник полиции, который рассказал, что якобы Акперов хотел превратить свой дом в придорожное кафе, на что у него не было разрешения и документов. Документы были на дом, но не на объект.

По словам собеседника, именно по этой причине между Фуадом и сотрудниками ИВ произошел инцидент.

Далее нашей съемочной группе удалось узнать еще одну интересную деталь. По словам соседей, Фуада избил некий сотрудник ИВ Абшеронского района по имени Баба, которого в районе называют «качком», из-за того что он якобы употребляет протеиновые добавки.

А вот и он…

По словам наших собеседников, которые не захотели называть свои имена по понятным причинам, у Фуада Акперова были весьма хорошие отношения с мэрией. Именно к нему со своими проблемами обращались жильцы – кто хотел построить дом, объект и т.д. Фуад мог за низкую цену договариваться с ИВ в вопросах недвижимости и разрешений.

«Наверняка в этот раз, когда Фуаду надо было договариваться с ИВ в своей теме, что-то пошло не так и к делу подключился «Качок» (Баба – ред.)», - рассказывают жильцы села Фатмаи.

Из показаний Акперова:

«11 мая сотрудники Исполнительной власти Абшеронского района пригнали тяжелую технику к моему дому и пытались разрушить его. Им удалось снести каркас двери. Когда я пытался им помешать, они избили меня. Я назло им поджег свой дом».

Нам также удалось собрать досье на Акперова и его супругу. Сам Акперов долгое время работал в контрразведке при МНБ Азербайджана, участвовал в Карабахской войне, инвалид второй группы.

Его супруга - Алекперова Тамам является действующей сотрудницей МВД Азербайджана. Звание - полковник-лейтенант.

Oxu.Az держит тему под контролем и будет информировать своих читателей о новых подробностях данного дела.