Беспорядки в секторе Газа: есть жертвы - ОБНОВЛЕНО

2018-05-14 20:19 | www.oxu.az | 5

Количество погибших палестинцев в столкновениях с израильтянами на границе в секторе Газа достигло 52 человека.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на представителей Министерство здравоохранения сектора Газа.

Сообщается, что количество пострадавших составило 2200 человек.

17:15 Торжественные мероприятия по случаю переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим сопровождаются столкновениями палестинцев с Армией обороны Израиля, передает Oxu.Az.

Кроме того, 14 мая - день основания государства Израиль, 15 мая - день памяти палестинцев о проигранных арабо-израильских войнах и изгнании с территории нового государства более 700 тыс. арабов («Накба», то есть «день катастрофы»).



Столкновения происходят в пяти местах вдоль границы Израиля и Палестины. По данным турецких СМИ, погибли не менее 37, пострадали около 1000 человек.



15:10

За считанные часы до открытия посольства США в Иерусалиме, на границе Израиля и сектора Газа вспыхнули протесты, в результате которых погибли семь палестинцев, 500 человек ранены, передает Oxu.Az со ссылкой на Hurriyet.

Более 20 палестинцев получили пулевые ранения, когда израильские солдаты открыли огонь по протестующим.

По словам очевидцев, несколько палестинцев попытались перерезать пограничные заграждения и прорваться в Израиль. Многие протестующие жгли автомобильные шины, в результате чего над границей поднялись облака густого черного дыма.

Палестинцы в секторе Газа проводят сегодня всеобщую забастовку в знак протеста против переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В регионе не работают магазины, школы и университеты. К генеральной стачке призвали все политические силы в секторе Газа, включая радикальное движение ХАМАС. Через рупоры, установленные на мечетях, раздаются призывы к населению принять участие в акциях протеста.

Ожидается, что на митинг на границе между сектором Газа и Израилем соберутся до одного миллиона человек.