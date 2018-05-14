Химики из Британии создали универсальное лекарство от простуды

2018-05-14 19:21 | www.trend.az | 7

Британские химики и биологи случайно разработали препарат, который мешает всем разновидностям вируса простуды проникать в клетки человека, что защищает его от развития болезни, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Chemistry, передает РИА Новости.

"Нужно понимать, что у нашего лекарства есть ряд побочных эффектов из-за манеры его работы. Его можно принимать только в том случае, если вы болеете настоящей простудой, а не чем-то похожим, или же могут возникнуть серьезные последствия", - рассказывает Эд Тейт (Ed Tate) из имперского колледжа Лондона (Великобритания).

Простуда до сих пор остается одним из самых распространенных заболеваний на Земле, для которого до сих пор не существует вакцины или лекарства. Причина этого, как и в случае с гриппом, очень простая - в природе существуют тысячи разновидностей этого вируса, каждый из которых быстро мутирует и эволюционирует.

Как отмечает Тейт, его команда нашла крайне необычное решение для этой проблемы фактически случайно, пытаясь открыть новые уязвимые белковые молекулы внутри малярийного плазмодия, атака которых обезвреживала бы паразита.

Во время этих опытов ученые брали произвольные белковые цепочки, и пытались соединить с тысячами уже существующих молекул лекарств, используя компьютерные симуляции. Во время этих виртуальных экспериментов Тейт и его коллеги натолкнулись на вещество IMP-72, которое активнее соединялось не с ферментами плазмодия, а с их человеческими аналогами.