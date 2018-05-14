Армения поощряет размещение сирийских армян на оккупированных территориях Азербайджана - МИД

2018-05-14 19:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Армения после ухудшения положения в Сирии поощряет размещение сирийских армян на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом в понедельник во время выступления на международной конференции, посвященную жертвам этнического и религиозного насилия, сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, согласно различным отчетам, сотни сирийских армян были размещены на оккупированных азербайджанских землях.

«За данной политикой переселения, которая серьезно нарушает международный закон, в частности четвертую Женевскую конвенцию и Дополнительные протоколы к ней, стоит стремление предотвратить возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои родные земли и обеспечение аннексии оккупированных территорий», - отметил глава МИД Азербайджана.

Министр также сказал, что сегодня люди из примерно 40 стран мира, в том числе сирийские беженцы в Йемене, Палестине и Иордании, обращаются за гуманитарной помощью к Агентству международного развития Азербайджана.

По словам Мамедъярова, главным препятствием для укрепления общественных структур в указанных странах станет факт отсутствия кадров специалистов в связи с тем, что страны покидает большое число людей, или с самым худшим сценарием - их гибелью во время конфликта.

«В этом контексте хотел бы обратить внимание на указ Президента Азербайджана, принятый в декабре прошлого года по образовательным грантам для студентов из стран-членов Организации исламского сотрудничества, желающих обучаться в университетах Азербайджана. Таким образом, студенты из стран Ближнего Востока смогут воспользоваться данной возможностью», - добавил министр.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан обратился к международной общественности для проведения эффективных мероприятий с целью не допустить разрушения Арменией культурных и религиозных мест на оккупированных территориях Азербайджана. По его словам, этот вандализм произошел задолго до схожих событий в Сирии.

Мамедъяров в своем выступлении также отметил, что сегодняшнее положение беженцев и вынужденных переселенцев остается самым сложным и проблемным вопросом в соответствующих странах.

«Пользуясь случаем, я высоко оцениваю усилия Турции, Ливана и Иордании, взявших на себя тяжелую ношу по обеспечению срочными и временными убежищами людей, бежавших из регионов конфликта. Если учесть масштаб вынужденных переселенцев в мире, то, согласно отчету Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, в период, когда численность вынужденных переселенцев составляет 41 миллион, их достойное возвращение является очень необходимым. Мы очень рады, что существует взаимопонимание и поддержка по важности достойного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Азербайджан полностью поддерживает все усилия по повышению уровня информированности по проблемам вынужденных переселенцев», - подчеркнул Мамедъяров.

По его словам, несмотря на большое количество вынужденных переселенцев, правительство Азербайджана достигло большого продвижения в улучшении их условий жизни.

«В течение последних двадцати лет были вложены инвестиции примерно в шесть миллиардов долларов для решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев, что привело к значительному сокращению бедности и безработицы среди них», - отметил глава МИД Азербайджана.

«Мы не должны забывать, что полное восстановление прав беженцев и вынужденных переселенцев требует их добровольного, безопасного и достойного возвращения в свои родные края», - добавил Мамедъяров.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)



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