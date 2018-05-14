Около 20 тысяч волонтеров будут задействованы в работе саммита ШОС в Циндао

2018-05-14 19:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Обеспечивать работу предстоящего в июне в Циндао /на востоке Китая/ заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут помогать около 20 тысяч волонтеров, которые приступили к работе уже сегодня.

Волонтерский корпус саммита состоит из людей разных профессий. Это и работники партийно-правительственных органов и комитетов городского населения, и работники таких сфер, как городской транспорт, охрана безопасности, здравоохранение, туризм, торговля и связь.

На своих рабочих местах - в жилых кварталах, на улицах, в банках, на аэропортах, вокзалах и других объектах - они будут содействовать обеспечению жизнедеятельности города во время саммита, заявил начальник отдела канцелярии Циндаоского городского комитета по развитию духовной культуры Сюй Цзяньминь.