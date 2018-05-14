Silk Way West расширяет флот и географию полетов

2018-05-14 19:28 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская грузовая авиакомпания Silk Way West Airlines приобрела два дополнительных самолета Boeing 747-400, а также расширяет сеть полетов в европейском направлении, говорится в сообщении на авиапортале The Loadstar.

Согласно сообщению, на прошлой неделе азербайджанская авиакомпания получила один грузовой 747-400F, принадлежавший ранее Malaysian Airlines, а второй прибудет в июне.

Silk Way West также начала в апреле выполнять полеты в Льеж дважды в неделю и возобновила рейсы в Будапешт после двухлетнего перерыва.

"Целью является продолжать связывать нашу европейскую сеть, добавив большее число направлений и поддерживая более плотный график, чтобы предлагать нашим клиентам максимальную гибкость", - сказал гендиректор компании Вольфганг Мейер, слова которого приводятся в сообщении.