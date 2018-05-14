Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим палестинцам и начало всеобщей забастовки

2018-05-14 20:55 | www.apa.az | 8

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в понедельник трехдневный траур по палестинцам, погибшим в противостоянии с израильскими военнослужащими.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Рамалле в телеобращении к нации, передает телеканал Sky News Arabia.

По последним данным палестинского министерства здравоохранения в блокированном секторе, жертвами столкновений на границе сектора Газа в понедельник стали 52 палестинца, свыше 2 тысяч пострадали.

Кроме того, Аббас объявил о "начале всеобщей забастовки в ознаменование 70-летия "Ан-Накбы" ("Катастрофы")", последовавшей для палестинцев за провозглашением Государства Израиль 14 мая 1948 года за день до окончания британского мандата на Палестину.