В Баку состоялся вечер, посвященный творчеству Булата Окуджавы (ФОТО)

2018-05-14 19:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся творческий вечер авторской песни и поэзии, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Мероприятие было посвящено творчеству Булата Окуджавы. В концерте приняли участие исполнители из Азербайджана, Казахстана и России.

Гостей РИКЦ приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и руководитель Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердиев.

Участники концерта представили зрителям произведения Булата Окуджавы и свои музыкальные и поэтические композиции.