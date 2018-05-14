Эльмар Мамедъяров встретился с Верховным представителем ЕС

2018-05-14 21:22 | www.apa.az | 6

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Брюссель встретился с главой внешней политики ЕС Федерикой Могерини.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о развитии отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с ЕС, в том числе в сферах энергетики, торговли, транспорта, гуманитарных областей и других представляющих взаимный интерес сферах.

Стороны отметили конструктивное продолжение переговоров по соглашению о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, выразив уверенность, что подписание документа выведет отношения на качественно новый уровень.

Э.Мамедъяров проинформировал Ф.Могерини о ходе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отметив, что 15 мая в Париже встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Глава МИД высоко оценил позицию ЕС по поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам и вопросам международной повестки дня.