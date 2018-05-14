ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера

2018-05-14 21:43 | www.apa.az | 5

Немецкий специалист Томас Тухель стал новым главным тренером французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», пресс-служба клуба в понедельник сообщила, что Тухель подписал с клубом двухлетний контракт.

На посту главного тренера ПСЖ, Тухель сменил испанца Унаи Эмери, объявившего в апреле об уходе из парижского клуба.

Томас Тухель начал тренерскую карьеру в 2000 году с юношеской команды "Штутгарта". До подписания контракта с ПСЖ работал исключительно с немецкими клубами. С одним из них – дортмундской "Боруссией" - в сезоне-2016/17 выиграл Кубок Германии.