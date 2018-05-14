Робот-помощник поступит в продажу - ВИДЕО

2018-05-14 21:22 | www.oxu.az | 7

Компания Boston Dymamics, которая на днях порадовала пользователей новыми видеороликами о достижениях своих роботов, намерена запустить производство и начать продажи четырехногого робота SpotMini, способного стать домашним питомцем и помощником по хозяйству.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил на конференции TC Sessions: Robotics глава компании Марк Райберт.

SpotMini выйдет на рынок в 2019 году. По словам Райберта, на спине робота будет предусмотрено крепление для дополнительного оборудования.

Так, будущие владельцы смогут устанавливать на робота манипулятор для захвата предметов или набор камер для наблюдения.

Примерную цену самого робота и упомянутых аксессуаров в компании пока не называют, пишет N+1.

Напомним, SpotMini был впервые представлен в июле 2016 года.

Робот был создан на базе модели Spot и отличался более компактными размерами: его вес составлял всего лишь 25 кг, а время автономной работы - около полутора часов.

Отличительной чертой первого SpotMini являлся складной манипулятор - «шея», придававший роботу сходство с динозавром.

С его помощью SpotMini мог выполнять различные операции.

Осенью прошлого года компания показала обновленную версию робота: SpotMini стал еще компактнее и получил декоративные защитные панели.

Позднее этот робот появился в ролике о кооперации роботов и видео, на котором запечатлены попытки инженера Boston Dymamics помешать роботу уйти из комнаты.

Отметим, что SpotMini станет первым коммерческим роботом компании - до сих пор все разработки Boston Dynamics носили экспериментальный характер, а проект по созданию четырехногих грузовых роботов для американских военных был закрыт после нескольких лет работы над разными моделями роботов.

А.Б.

