«Хезболлах» пригрозило Израилю

2018-05-14 21:38 | www.oxu.az | 7

Проиранские силы готовы нанести ракетный удар по поселениям в глубине территории Израиля, если Тель-Авив перейдет красную черту.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла в прямом эфире телеканала «Аль-Манар».

«Если израильский агрессор перейдет красные линии, ответный удар может быть внутри территории оккупированной Палестины, а не на Голанских высотах», - сказал Насрулла.

Он отметил, что ракетный удар по израильским позициям на Голанах был посланием руководству Израиля, проиранские силы показали способность отвечать на агрессию Израиля в Сирии:

«Это послание говорит о том, что безнаказанно бомбить и убивать в Сирии уже нельзя, и будет ответ, и соответствующее наказание не обязательно ракетами, как прошлый раз».

А.Б.

