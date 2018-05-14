Британский премьер обеспокоена сообщениями о гибели палестинцев в секторе Газа

2018-05-14 19:39 | www.trend.az | 7

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказала в понедельник обеспокоенность волной насилия на границе сектора Газа, в результате которой погибли около 50 палестинцев. Об этом заявил официальный представитель главы британского правительства, передает ТАСС.

"Мы обеспокоены сообщениями о насилии и гибели людей в секторе Газа. Мы призываем к спокойствию для того, чтобы избегать деструктивных действий в отношении мирного процесса", - приводит его слова агентство Reuters.

"Великобритания остается твердой в своей приверженности решению о двух государствах, при котором Иерусалим будет общей столицей", - добавил он.