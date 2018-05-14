Нетаньяху защитил действия израильской армии в секторе Газа

2018-05-14 21:49 | www.apa.az | 8

Разгон палестинской демонстрации в секторе Газа является мерой по защите границы государства.

Как передает АПА, об этом своем твиттере написал Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Каждая страна обязана защищать свои границы. Террористическая организация ХАМАС заявляет, что она намерена уничтожить Израиль и убить тысячи людей, чтобы прорваться через пограничный забор. Мы будем продолжать действовать решительно, чтобы защитить наш суверенитет и наших граждан», написал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.