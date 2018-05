Qapıçı oyun zamanı smartfon işlətdi – VİDEO

2018-05-14 21:50 | www.oxu.az | 11

Braziliyanın “Atletiko Paranense” klubunun qapıçısı Aderbar Santos yerli çempionatın beşinci turunda keçirilən matçda oyun gedə-gedə smartfondan istifadə edib.

Oxu.Az xəbər verir ki, hadisənin görüntüsünü Benjamin Back adlı istifadəçi “Twitter” səhifəsində paylaşıb.

“Paranense” klubuna qarşı matç mayın 13-də keçirilib. Videoçarxda Santosun telefonu əlinə götürdüyünü və ondan bir müddət istifadə etdiyini görmək olur. Daha sonra braziliyalı qapıçı onu meydandan kənara atır.

Matçda “Atletiko Paranaense” rəqibi “Paranense”yə 1:2 hesabı ilə məğlub olub. Qolları Santosun qoruduğu qapıdan Bremer və Rocer Quedes keçirib.

Caracaaaaa, olha só o Santos, goleiro do Atletico Paranaense, com o celular no meio do jogo!!!#LargaOcelular e #GoleiroNoCelular pic.twitter.com/wUjtXK7vDZ