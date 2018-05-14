В Палестине объявлен трехдневный траур

2018-05-14 21:56 | www.oxu.az | 7

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в понедельник трехдневный траур по палестинцам, погибшим в противостоянии с израильскими военнослужащими.

Как передает Oxu.Az, об этом он заявил в Рамалле в телеобращении к нации.

По последним данным палестинского министерства здравоохранения в блокированном секторе, жертвами столкновений на границе сектора Газа в понедельник стали 52 палестинца, свыше 2 тыс. пострадали.

Кроме того, Аббас объявил о «начале всеобщей забастовки в ознаменование 70-летия «Ан-Накбы» («Катастрофы»)», последовавшей для палестинцев за провозглашением Государства Израиль 14 мая 1948 года за день до окончания британского мандата на Палестину.

Палестинцы в знак протеста против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим планировали организовать во вторник массовое шествие, но оно, по сути, началось уже в понедельник и привело к многочисленным человеческим жертвам.

«Мы требуем, чтобы мировое сообщество высказало свою позицию после массового убийства нашего народа.

То, что открыли американцы, нельзя назвать посольством, это - поселенческое гнездо США в Иерусалиме», - заявил он.

Аббас вновь повторил, что отныне Вашингтон не является посредником в процессе ближневосточного урегулирования.

«Америка добровольно самоустранилась и уже не может быть посредником.

Наш народ не остановится в мирной борьбе, и мы продолжим ее вплоть до создания нашего независимого государства», - заявил палестинский лидер.

А.Б.

