В Баку прошла олимпиада по русскому языку (ФОТО)

2018-05-14 19:46 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend Life/ - В Классической гимназии № 160 города Баку состоялся очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.
В нем приняли участие учащиеся более 20 общеобразовательных учреждений, которые находятся в прямом подчинении министерства образования Азербайджана.
Организаторами олимпиады являются посольство России и представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
К участникам олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина и директор Классической гимназии № 160 города Баку Фаина Алекперова.
Учащиеся гимназии представили гостям и участникам олимпиады литературно-музыкальную композицию.