2018-05-14 22:00 | www.oxu.az | 7
Военные корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии для проведения совместных учений.
Как передает Oxu.Az со ссылкой телекомпанию «Рустави 2», об этом сообщает глава морской полиции Темур Кекелидзе.
«Корабли постоянно действующего второго военно-морского соединения НАТО в пору Поти пробудут до 18 мая и примут участие в организованных грузинской стороной совместных учениях», - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Как уточняет телекомпания, корабли НАТО от четырех стран Болгарии, Румынии, Турции и Великобритании, вошли в порт Поти в воскресенье.
В конце апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы подготовить свое вступление в альянс.
Он добавил, что на саммите НАТО в июле будет отмечен прогресс Грузии на пути вступления в Североатлантический альянс, но в какой форме - пока не решено.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира.
После «революции роз» 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным.
В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам.
В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.
В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.