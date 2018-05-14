Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии

2018-05-14 22:00 | www.oxu.az | 7

Военные корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии для проведения совместных учений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой телекомпанию «Рустави 2», об этом сообщает глава морской полиции Темур Кекелидзе.

«Корабли постоянно действующего второго военно-морского соединения НАТО в пору Поти пробудут до 18 мая и примут участие в организованных грузинской стороной совместных учениях», - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Как уточняет телекомпания, корабли НАТО от четырех стран Болгарии, Румынии, Турции и Великобритании, вошли в порт Поти в воскресенье.

В конце апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы подготовить свое вступление в альянс.

Он добавил, что на саммите НАТО в июле будет отмечен прогресс Грузии на пути вступления в Североатлантический альянс, но в какой форме - пока не решено.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира.

После «революции роз» 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным.

В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам.

В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.

А.Б.

