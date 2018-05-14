Глава УВКПЧ ООН призвал прекратить убийства палестинцев в секторе Газа

2018-05-14 20:07 | www.trend.az | 7

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн призвал немедленно прекратить насилие в районе сектора Газа, где в понедельник израильские военные открыли огонь по палестинским демонстрантам, передает РИА Новости.

"Шокирующее убийство десятков и ранение сотен людей в результате того, что военные Израиля открыли огонь в районе сектора Газа, должны прекратиться. Право на жизнь должно уважаться. Те, кто несет ответственность за эти возмутительные нарушения прав человека, должны понести наказание. Международное сообщество должно обеспечить справедливость в отношении жертв", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил об открытии посольства США в Иерусалиме. Для палестинцев восточная часть Иерусалима - оккупированная территория, поэтому перенос американского посольства спровоцировал обострение конфликта в регионе. Израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.