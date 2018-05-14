Глава МИД Азербайджана встретится в Париже с сопредседателями МГ ОБСЕ

2018-05-14 20:22 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник отправился из Брюсселя в Париж с рабочим визитом, сказал Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

15 мая в Париже запланирована встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. На встрече будет обсуждаться армяно-азербайджанский конфликт, а также происходящие в последнее время в Армении события.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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