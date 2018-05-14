Кувейт запросил проведение экстренного заседания СБ ООН

2018-05-14 22:11 | www.apa.az | 6

Кувейт запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с обострением ситуации в секторе Газа, гибелью мирных жителей в столкновениях с израильскими военнослужащими.

Как передает АПА, об этом сообщил в понедельник ТАСС дипломатический источник в штаб-квартире всемирной организации.

По его словам, Кувейт, являющийся непостоянным членом СБ ООН, настаивает на проведении открытой встречи 15 мая в первой половине дня по нью-йоркскому времени.

По последним данным палестинского министерства здравоохранения, жертвами столкновений на границе сектора Газа в понедельник стали 52 палестинца, свыше 2 тыс. пострадали.