Жертвы синдрома «Дети народа»

2018-05-14 22:17 | www.oxu.az | 6

Последние несколько лет в своего рода «традицию» превратилось совершение суицидов среди абитуриентов, потерпевших неудачу в ходе экзаменов.

Вот и сегодня в Сумгайыте после экзаменов произошло два самоубийства.

Как передает Oxu.Az, в 9-м микрорайоне города с 5-го этажа своего дома бросился местный житель Панах Гулиев 2001 года рождения.

Также совершил самоубийство 17-летний юноша по имени Фаик, которой выбросился с 14-го этажа.

Сообщается, что Панах Гулиев покончил с жизнью, так как неудачно сдал эзамены в университет.

Что же побудило абитуриентов совершить суицид? Кто в этом виноват? Являются ли виновными они сами, их родители или общество?

Как сообщила Oxu.Az психолог Вафа Акпер, в подобной ситуации, наряду с принципом «Дети народа», вина ложится и на родителей.

По ее словам, это - большая трагедия, когда абитуриенты, не сумевшие успешно сдать экзамены, выход видят в совершении самоубийства.

«На самом деле слово «суицид» само по себе очень сложное. Это своего рода критерий, измеряющий силу человека, его способности.

Во время подготовки к экзаменам, на протяжении всего года и родители, и педагоги настолько в драматичной форме говорят об экзамене, что у абитуриентов в определенной степени возникает чувство страха», - отмечает психолог.

«В сознание абитуриента транслируются своего рода послания типа: если не поступишь, мы будем опозорены, или у тебя не будет будущего, мы умрем с голоду, поступишь и спасешь нас.

Затем за неделю до экзамена стараются осуществить мотивацию заявлениями: не нервничай, постарайся обойтись без стресса, все равно же напишешь.

Этих посланий вместе с ранее полученными командами достаточно, чтобы абитуриент попал в стрессовую ситуацию», - сказала Вафа Акпер.

«По моему мнению, в первую очередь, проблема исходит из семьи. Родители отдают предпочтение своему авторитету в обществе, нежели жизни своего ребенка.

Они требуют от своего ребенка того, чего не смогли добиться сами. Родители видят конец света, когда ребенок не смог оправдать их ожиданий.

Все это является предпосылками для увеличения количества суицидов.

Было бы оптимально, если родители обращались бы к психологу хотя бы за месяц, за два до начала экзаменов, а не в последний день.

Этим самым они бы оказали помощь своему ребенку в выходе из стрессовой ситуации.

Однако, к сожалению, родители подходят к данной ситуации по принципу «Я сам себе психолог». Как следствие - растет количество совершаемых самоубийств», - считает психолог Вафа Акпер.

Эльвин Пашазаде

