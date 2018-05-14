Число погибших при столкновениях в секторе Газа превысило 50

2018-05-14 20:34 | www.trend.az | 5

Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения, сообщил РИА Новости официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

Ранее сообщалось о 41 погибшем и 1,7 тысячи раненых.

"В секторе Газа 52 человека погибли, 2410 ранены", - сообщил Ашраф аль-Кидра. По его словам, больницы на территории сектора Газа нуждаются в лекарствах для оказания помощи пострадавшим.

Силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.