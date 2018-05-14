Tesla зарегистрировала в Шанхае компанию по производству электромобилей - СМИ

2018-05-14 20:38 | www.trend.az | 6

Производитель электромобилей Tesla зарегистрировал компанию в Шанхае, сообщило в понедельник агентство Reuters, передает ТАСС.

По его данным, Tesla Shanghai зарегистрирована 10 мая. В реестре компании указано, что она сосредоточится на электромобилях, запчастях к ним и аккумуляторах. Reuters указывает, что компания уже давно изучала возможности по открытию предприятия в Шанхае для производства электромобилей в попытке занять лидирующие позиции на быстро растущем рынке таких транспортных средств в Китае, чтобы избежать ввозных пошлин. Агентство не сообщает, связана ли зарегистрированная фирма с этими планами.

Агентство отмечает, что пока все продаваемые Tesla в Китае автомобили импортируются из США. В стране зарегистрирована еще одна полностью принадлежащая компании фирма, которая занимается продажами и научно-исследовательскими разработками.