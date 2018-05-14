В Азербайджане около 10% новорожденных являются недоношенными

2018-05-14 20:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Азербайджане было зарегистрировано 332 новорожденных с экстремально маленьким весом (500-1000 граммов).

Об этом сказал Trend главный неонатолог, председатель специальной комиссии по усовершенствованию неонатологических услуг министерства здравоохранения Азербайджана Рустам Гусейнов.

По его словам, число родившихся раньше срока детей весом менее 1000 граммов составляет один процентов от всех новорожденных.

Главный неонатолог добавил, что в настоящий момент одной из главных проблем в области неонатологии в мире является рождение детей с маленьким (1000-1500 граммов) и экстремально маленьким весом.

Гусейнов отметил, что в последнее время ежегодно в Азербайджане 8-10 процентов новорожденных составляют недоношенные дети.

"В мире число недоношенных детей среди новорожденных составляет примерно 5-14, в некоторых случаях 16 процентов. Данная проблема также существует и в развитых странах. Потому что, несмотря на развитие акушерства и гинекологии в некоторых странах, причиной преждевременных родов у беременных женщин являются их образ жизни, экология и влияние различных болезней", - сказал Гусейнов.