Азербайджан придает особое значение связям с Европейским союзом - МИД

2018-05-14 21:08 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает особое значение связям с Европейским союзом.

Об этом во время встречи в рамках визита в Брюссель с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, сообщает в понедельник пресс-служба МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана затронул вопросы сотрудничества в сферах энергетики, торговли и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны отметили конструктивное продолжение переговоров по соглашению о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном и выразили уверенность, что это соглашение даст толчок поднятию связей на качественно новый уровень и их всестороннему развитию.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

Мамедъяров в ходе встречи рассказал о процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и добавил, что встретится 15 мая в Париже с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Министр высоко оценил позицию ЕС по поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным вопросам и вопросам международной повестки дня.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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