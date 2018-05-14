Акции протеста против действий Израиля в Газе проходят в Стамбуле (ФОТО)

2018-05-14 22:19 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле проходят акции протеста против действий Израиля в Газе, в результате которых погибли более 50 палестинцев, передает Habertürk.

Отмечается, что в акциях участвуют несколько тысяч человек. Участники акции также выступают против решения США о переносе своего посольства в Иерусалим.

Демонстранты проводят шествие в районе пешеходной улицы Истикляль и площади Таксим. Они несут флаги Палестины и Турции, скандируют антиизраильские и антиамериканские лозунги.