Бразильский вратарь увлекся смартфоном во время матча - ВИДЕО

2018-05-14 22:45 | www.oxu.az | 8

Вратарь бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Адербар Сантос воспользовался смартфоном прямо во время матча 5-го тура чемпионата Бразилии против «Паранаэнсе».

Как передает Oxu.Az, видео размещено в Twitter-аккаунте пользователя Benjamin Back.

Встреча состоялась 13 мая. На ролике можно заметить, как Сантос взял в руки телефон и провел с аппаратом несколько манипуляций.

После этого бразилец вынес смартфон за пределы поля.

«Атлетико Паранаэнсе» уступил «Паранаэнсе» со счетом 1:2. У хозяев отличился Пабло Тейшера. В ворота Сантоса голы забивали Бремер и Роджер Гуедес.

quando a gata manda mensagem e você não pode perder a oportunidade HAUAHAUHAUAHAUAHAUAHAUUAUHUAHUAHAUA que é isso goleirão! #LargaOCelular https://t.co/NYL2woH8Ow pic.twitter.com/cF44o4lhRJ — júlio cocielo (@cocielo) 13 May 2018

А.Б.

