Нетаньяху оправдывает действия израильской армии в секторе Газа

2018-05-14 22:50 | www.oxu.az | 7
Разгон палестинской демонстрации в секторе Газа является мерой по защите границы государства.
Как передает Oxu.Az, об этом своем твиттере написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Каждая страна обязана защищать свои границы.
Террористическая организация ХАМАС заявляет, что она намерена уничтожить Израиль и убить тысячи людей, чтобы прорваться через пограничный забор.
Мы будем продолжать действовать решительно, чтобы защитить наш суверенитет и наших граждан», - написал Нетаньяху.