ЮАР отзывает посла из Израиля из-за событий в Газе

2018-05-14 23:06 | www.apa.az | 8

Южноафриканская республика решила отозвать "до дальнейших указаний" своего посла из Израиля из-за его действий в секторе Газа, в результате которых погибли более 50 палестинцев.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства международных отношений и сотрудничества страны Нвидхуво Мабайа.

"Принимая во внимание неизбирательность и серьезность недавних атак Израиля, южноафриканское правительство приняло решение отозвать посла Сиса Нгомбане незамедлительно до дальнейших указаний", заявил Н. Мабайа.

Он заявил, что правительство осуждает "самым решительным образом недавний акт жестокой агрессии, осуществленный вооруженными силами Израиля вдоль границы с сектором Газа".