Жириновский пожаловался на отравленные стены в Госдуме

2018-05-14 23:07 | www.oxu.az | 6

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на неприемлемые условия труда в Госдуме.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Жизнь политика и его коллег по фракции отравляет старый некачественный бетон, который использовался при строительстве здания в Охотном Ряду.

Такое заявление Жириновский сделал на встрече депутатов с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

«Мы сидим в здании, непригодном для работы. Здание строилось по нормативам (существовавшим) 80 лет назад, и уже сам бетон извергает такие вещества, вредные для дыхания», - отметил Жириновский.

Три года назад Жириновский уже направлял жалобу в нижнюю палату парламента, в которой обращал внимание на повышенные концентрации формальдегида и стирола в парламентском воздухе.

А.Б.

