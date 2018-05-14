Антиизраильские протесты в Стамбуле - ВИДЕО

2018-05-14 23:15 | www.oxu.az | 7

Несколько тысяч человек протестуют в Стамбуле против действий Израиля в секторе Газа, в результате которых погибли более 50 палестинцев.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал NTV.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что не приемлет решение Вашингтона о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, так как это противоречит нормам международного права и резолюциям ООН.

По словам вице-премьера Турции Бекира Боздага, США, как и Израиль, несут ответственность за растущее число жертв столкновений в секторе Газа в ходе протестов из-за переноса американского посольства в Иерусалим.

Отмечается, что демонстранты собрались в центре Стамбула и проводят шествие в районе пешеходной улицы Истикляль и площади Таксим.

Они несут флаги Палестины, скандируют антиизраильские и антиамериканские лозунги. Полиция не препятствует проведению акции, в то же время площадь Таксим перекрыта.

А.Б.

