Генсек ООН призвал Израиль к сдержанности

2018-05-14 23:20 | www.trend.az | 7

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник отреагировал на столкновения на границе сектора Газа, призвав израильские силы безопасности воздержаться от использования боевых патронов, а палестинцев - не устраивать провокации. Об этом сообщил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, пишет ТАСС.

По его словам, "генеральный секретарь глубоко встревожен резкой эскалацией насилия на оккупированной палестинской территории и большим числом убитых и раненых палестинцев в ходе протестов в Газе". "Израильские силы безопасности должны продемонстрировать максимальную сдержанность в использовании боевых патронов", - сказал он.