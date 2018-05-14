Экстренное заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа пройдет 15 мая

2018-05-14 23:40 | www.trend.az | 6

Члены Совета Безопасности ООН во вторник по инициативе Кувейта обсудят ситуацию в секторе Газа, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.

По его словам, экстренное заседание СБ ООН назначено на 15 мая на 10:00 по времени Нью-Йорка.

Ранее издание Times of Israel со ссылкой на проведенные палестинской стороной подсчеты сообщило, что число жертв беспорядков на границе между сектором Газа и Израилем в понедельник увеличилось до 52 человек. По ее данным, свыше 1,2 тыс. человек получили ранения.