Крупнейшая группа компаний в Азербайджане о причине импорта сырья для производства подсолнечного масла

2018-05-15 00:02 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Сырье в Азербайджане для производства подсолнечного масла не столь подходящее.

Об этом Trend сообщил глава департамента по связям с общественностью "Azersun Holding" Афиг Сафаров.

Сафаров сказал, что в Азербайджане мало площадей с подсолнухом. "В Азербайджане не развито производство сырья для подсолнечного масла. Поэтому мы закупаем сырье на мировых рынках, в основном в Аргентине, Бразилии и России. Сырье поставляется, проходит через проверку и производится на высшем уровне. Производственная мощность завода составляет 270 тысяч тонн. Потребность Азербайджана в подсолнечном масле составляет 180 тысяч тонн. После возмещения внутренней потребности страны, мы экспортируем масло в зарубежные страны. Экспортируем масло в Грузию, в некоторые части России и на Ближний Восток", - сказал глава департамента.

По его словам, жирность производимых в Азербайджане масел не так высока. "Поэтому мы не планируем создавать в стране площади подсолнуха. Из того, что жирность низкая, сложно производить сырье в стране. В таком случае мы проиграем конкуренцию другим странам", - добавил Сафаров.