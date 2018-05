Azərbaycanın bahar çiçəkləri - Rəngli dəfilə (FOTO)

“Pullman” otelində “Star Kids Group MMC” şirkətinin təşkilatçılığı ilə “Kids Fashion Show ” "Bahar gülü" yarışması keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, müsabiqədə 4-14 yaş arasında uşaqlar iştirak edib. Tədbirdə 74 model və 23 modelyer iştirak edib. Modellərin 45 qız, 29 oğlan olub.

Münsiflər heyəti: Əməkdar incəsənət xadimi Fəxriyyə Xələfova, mügənnilər Ceyhun Bakinskiy və Roza Zərgərli, "Shine" Modalar evinin rəhbəri modelyer-dizayner Şəlalə Maqsudova, "GƏNCƏ MODA EVİ"nin rəhbəri Zemfira Ağayeva, ”Best Model of Azerbaijan 2018” Raul Qazizadə, ”Best Model of the World” beynəlxalq model müsabiqəsinin direktoru Aqil Məmiyev.

Tədbirin layihə rəhbəri “Star Kids Group” şirkətinin Direktoru və tədbirin lahiyə rəhbəri Aygün Əliyeva. Tədbirin xoreoqrafı “Best Model of Azerbaijan 2004” İlqar Əliyev

Qaliblər:

Qızlar:

1-ci Kateqoriya(4-6) 1-ci yer Sahibi : Solmaz Tağızadə

1-ci yer qalibi Modelyer: Mehriban Həsənova

1-ci Kateqoriya(4-6) 2-ci yer Sahibi : Lalə Əsədli

2-ci yer qalibi Modelyer: Elmira Mustafayeva

1-ci Kateqoriya(4-6) 3-cü yer Sahibi : Banu Əmrah

3-cü yer qalibi Modelyer: Sayalı Muxtarova

Oğlanlar:

2-ci Kateqoriya(4-6) 1-ci yer Sahibi : Ayxan Hüseynli

1-ci yer qalibi Modelyer: Rufanə Rzayeva

2-ci Kateqoriya (4-6) 2-ci yer Sahibi: Hafiz Nəsirov

2-ci yer qalibi Modelyer: Sayalı Muxtarova

2-ci Kateqoriya (4-6) 3-cü yer Sahibi: Sahib Vəlizadə

3-cü yer qalibi Modelyer: Aysel Əhmədzadə

Qızlar:

2-ci Kateqoriya(7-9) 1-ci yer Sahibi : Dəniz Rüstəmova

1-ci yer qalibi Modelyer: Nərgiz Bağırova

2-ci Kateqoriya (7-9) 2-ci yer Sahibi: Nuray Kərimova

2-ci yer qalibi Modelyer: Ayşən Oruclu

2-ci Kateqoriya (7-9) 3-cü yer Sahibi: Zərifə Məmədli

3-cü yer qalibi Modelyer: Ayşən Oruclu

Oğlanlar:

2-ci Kateqoriya(7-9) 1-ci yer Sahibi : Cavid Həsənəli

1-ci yer qalibi Modelyer: Aygün Əliyeva

2-ci Kateqoriya (7-9) 2-ci yer Sahibi: Savaş Salayev