В Турции объявлен трехдневный траур в связи с событиями в секторе Газа

2018-05-15 00:12 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Турция объявила трехдневный траур в связи с событиями в секторе Газа. Об этом, как передают турецкие СМИ сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Как отметил вице-премьер, траур объявлен в знак почтения памяти погибших при толкновениях в секторе Газа и солидарности с палестинцами.

По словам Боздага, последние события показали, что США причастны к гибели палестинцев. "В итоге США и Израиль будут вынуждены покинуть Иерусалим", - сказал вице-премьер.