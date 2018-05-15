Турция отзывает своих послов из США и Израиля

2018-05-15 00:23 | www.apa.az | 8

В связи со сложившейся ситуацией в секторе Газа, где погибли более 50 палестинцев, Турция отзывает своих послов из Соединённых Штатов и Израиля.

Как передает АПА со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Во имя солидарности с нашими палестинскими братьями с завтрашнего в Турции объявляется трёхдневный траур по погибшим при столкновениях с израильскими военнослужащими в секторе Газа», сказал Эрдоган.

Эрдоган также заявил о намерении провести переговоры с рядом мировых лидеров, в первую очередь с главой Палестины Махмудом Аббасом и Генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Президент Турции также сообщил о созыве чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества.